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فن

12 أكتوبر .. محمد شاهين يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:23 ص
محمد شاهين
محمد شاهين
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آيه عاطف
يستعد الفنان محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 12 أكتوبر المقبل، للاحتفال مع الجمهور بإصدار ألبومه الغنائي "ده اللي جاي"، وذلك داخل قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

وتعاون شاهين في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.

كما تضمن الألبوم أغنية بعنوان "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، وأغنية أخرى بعنوان "ده اللي جاى"، وهي من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.
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