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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

أخبار التوك شو.. محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي.. أحمد موسى يتلقى رسالة تهديد بالقتل على الهواء.. التموين تعلن عن خبر سار للمواطنين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
أبرز فيديوهات التوك
أبرز فيديوهات التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:

محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي
قال المحامي أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها، إن تقرير الطب الشرعي، وتقرير لجنة نسائية، أكد أن الطفلة جنة وشقيقتها لم يتم اغتصابهما، او هتك عرضهما كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن النيابة انتهت من التحقيق مع الطفلة أماني، ومواجهتها بتقرير الطب الشرعي.

أهدروا دمه .. أحمد موسى يتلقى رسالة تهديد بالقتل على الهواء
قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان تمر بحالة من الفشل والإحباط ويبيبعون بعض بجنيه.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، بعد إذاعة تسريبات الإخوان على الهواء:"فى الإعداد بيخبرونى بأن الإخوان يهدرون دمى ولكن أنا بدافع عن دينى وبلدى وميفرقش معايا كلامهم".

ملعونة البطن اللي شالتك.. نشأت الديهي يشن هجوما ناريا على هذا المذيع
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلاميي الإخوان الذين يعيشون في قصور بتركيا، ويتقاضون بالدولار، يسعون لتحريض المصريين على التظاهر ضد بلادهم.

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، تصريحا للإعلامي الإخواني محمد ناصر، يتضمن تحريض المواطنين على الخروج للتظاهر، معقبًا "الله يلعن البطن اللي شالتك، الخسيس الجاسوس العميل الواطي الرخيص محمد ناصر، بيقول للمصريين انزل متخفش والدعم هيجيلك من برة، ولا يهمك جيش ولا شرطة، شوفتوا قذارة أكتر من كدا".

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من مراكز الخدمة بالقاهرة والقليوبية للتيسير على المواطنين، فى الحصول على الخدمات التموينية.

وأضاف وزير التموين خلال لقاء على قناة تن، أن كل الخدمات فى الفترة المقبلة ستكون عن طريق الحاسب الآلى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة.

أول تعليق رسمي من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو
أكد أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه ثقة في صحة موقف نادي الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدا أنه لم يتم الخروج عن التعليمات المتفق عليها، وملتزمون بما أقره الاتحاد الأفريقي.

مرتضى منصور: هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت..فيديو
انتقد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للإعلام، باقتصار مدة البرامج التلفزيونية على ساعتين فقط.

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لماذا تترك فضاء إعلاميا من العاشرة مساء حتى الثانية، في الوقت الذي تضاعف فيه القنوات الإرهابية من بثها عبر قنواتها المختلفة».
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