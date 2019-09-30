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فن

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
بشري
بشري
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مصطفى كرم
ردت الفنانة بشرى على منتقدي مهرجان الجونة السينمائي بسبب وجود بعض الملابس غير اللائقة طوال فترة المهرجان.

وانتقدت تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قائلة "انا معرفش هو مشفش افلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات هو فين العري ده مش شايفة عري ما انا زي الفل اهو".

وأضافت بشري خلال لقائها بإحدي القنوات الفضائية قائلة "هي كلمة حد بيطلعها والناس بتنقلها من غير تقييم الموقف بشكل حضاري كل مهرجانات العمل هكذا نساء بتلبس وبيبقي شكلها حلو وانا بحب الستات دايما يبقي شكلها حلو والفاشون والموضة دا شيء مهم جدا وصناعة المنسوجات والحاجات اليدوية دا شيء موجود ".

وتابعت بشرى: "هو علشان المستشار مرتضي محضرش المهرجان فمش شايف فعالياته المحترمة وبنقدم ندوات وحلقات نقاشية في تعليم حقيقي".
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