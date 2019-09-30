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أخبار العالم

ولي العهد السعودي: جريمة مقتل خاشقجي مؤلمة جدا وسنحاسب المسئولين عنها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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شريف سيد
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن جريمة مقتل الكاتب جمال خاشقجي مؤلمة جدا، مشيرا إلى أن كل مسئول عنها سيحاسب عليها. 

وأضاف ولي العهد السعودي في حواره مع برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس الأمريكية أن العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي. 

نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يكون قد أمر بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، كما دعا إلى تقديم أي معلومة بخصوص هذه الاتهامات إلى الرأي العام.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تحمله مسئولية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، باعتبار أن القتلة موظفين حكوميين سعوديين.

وقال ولي العهد السعودي في حوار له مع قناة سي.بي.إس الأمريكية: "أتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لأن القتلة هم موظفون حكوميون سعوديون".

كما نفى ولي العهد السعودي أن يكون مقربون منه متورطون في التخطيط لقتل خاشقجي، قائلا: "لا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصًا مقربًا مني فعل شيئًا لتحقيق هذا الغرض".
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