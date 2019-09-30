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رياضة

الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
حكام الدوري المصري
حكام الدوري المصري
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ريهام بكير - يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور أسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى:

الثلاثاء أول أكتوبر
الاتحاد والجونة : محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق ..وهشام الفلال حكما رابعا

الأربعاء 2 أكتوبر
الاسماعيلى والمصرى :جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع ..صبحى العمراوى حكما رابعا
الاهلى والانتاج الحربى :محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل ..محمد سلامة ميدو حكما رابعا

الخميس 3 أكتوبر
طنطا وبيراميدز : طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين .. ونادر قمر الدولة حكما رابعا
المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا
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