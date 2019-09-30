الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور أسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى:
الثلاثاء أول أكتوبر
الاتحاد والجونة : محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق ..وهشام الفلال حكما رابعا
الأربعاء 2 أكتوبر
الاسماعيلى والمصرى :جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع ..صبحى العمراوى حكما رابعا
الاهلى والانتاج الحربى :محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل ..محمد سلامة ميدو حكما رابعا
الخميس 3 أكتوبر
طنطا وبيراميدز : طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين .. ونادر قمر الدولة حكما رابعا
المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا
الثلاثاء أول أكتوبر
الاتحاد والجونة : محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق ..وهشام الفلال حكما رابعا
الأربعاء 2 أكتوبر
الاسماعيلى والمصرى :جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع ..صبحى العمراوى حكما رابعا
الاهلى والانتاج الحربى :محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل ..محمد سلامة ميدو حكما رابعا
الخميس 3 أكتوبر
طنطا وبيراميدز : طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين .. ونادر قمر الدولة حكما رابعا
المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا