الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور أسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى:



الثلاثاء أول أكتوبر

الاتحاد والجونة : محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق ..وهشام الفلال حكما رابعا



الأربعاء 2 أكتوبر

الاسماعيلى والمصرى :جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع ..صبحى العمراوى حكما رابعا

الاهلى والانتاج الحربى :محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل ..محمد سلامة ميدو حكما رابعا



الخميس 3 أكتوبر

طنطا وبيراميدز : طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين .. ونادر قمر الدولة حكما رابعا

المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا