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مرأة

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لإطلالة الفنانة هيفاء وهبي وزوجة الفنان آسر ياسين، بفستان متشابه.

حرصت هيفاء وهبى الفنانة اللبنانية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية ببيروت.

أطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت فستانا باللون الأبيض المطرز بالفضى، ضيق ويأخذ فتحة من جانب الساق تكشف عن ساقها بالكامل وهو ما برز ملامحها الأنثوية وجسمها الرشيق.

ولم تتكلف هيفاء في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة تناسب إطلالتها الجذابة، وكان شعرها منسدلًا خلف ظهرها، ووضعت ميكب هادئا بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، ووضعت طلاء أظافر باللون الأحمر، مما أبرز جمال إطلالتها.

ومن جانبه، أطلت زوجة الفنان آسر ياسين بفستان باللون الفضى اللامع وبدون أكمام فى ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وتركت شعرها منسدلًا ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البيج، وارتدت قفازات لامعة لليد، وحذاء بكعب عال.

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة
بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة
بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة
بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة
بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة
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