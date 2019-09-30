الفضل يرجع ليكي.. ريم البارودي توجه رسالة مؤثرة لـ وفاء عامر.. والأخيرة ترد

عبرت الفنانة ريم البارودي عن حبها الشديد للفنانة وفاء عامر بسبب دعمها ومساندتها الشديدة لها في مسيرتها الفنية.



ونشرت ريم البارودي مجموعة من الصور لها مع الفنانة وفاء عامر وعلقت عليها قائلة "بتبطبي علي قلبي كأني حتة منك مهما كتبت عمري ما اعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنيييييين طويلة وجودك في حياتي نعمة كبيرة".



وأضافت: "البوست ده علي احدي المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمه الكبيرررررره وفاء عامر كلمتهااااا الفجر وانا في حاله عصبيه شديده قولتها بقالنااا كتيرررر مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكره الصبح مشهد صعب جدااا مستر سين وعمري ماعملت حاجه شبهه قبل كده موت ابني طفل وانا مش أم ومش عارفه الإحساس وهل هو مختلف عن موت الأب والأم و و و و و وكنت خايفه خوف لان كل أم هتتفرج جوابتني علي كل التساؤلات اللي بدور في عقلي وقلبي حتي من غير ماقولها".



وتابعت ريم البارودي: "عمري ماانسي ردك وانتي بتقوليلي امين رزق لم تنجب وبخبرتك وعشقك للفن كانك مدرس وبيذاكر ويراجع مع تلميذه عشان داخل امتحان شكراااا وحفضل دايما اشكرك علي وجودك في حياتي لانه فرق كتيررررر في حياتي #قيد_عائلي اهم مشهدين كانو النهارده انا نجحت ياوفاء والفضل يرجع ليكي ".



وردت الفنانة وفاء عامر عليها قائلة: "فرحانة بيكي و و ليكي و فخورة أن عدنا احساس زي ده بحبك يا احلي احساس مختلف و ربنا عوضك نجاح تستهليه بجد فالحمد لله على نعمة الرضا و العطاء و الإبداع فلولا انك موهوبة ما كان نجاح رهاني علي موهبة لم يخزلني ربي فيها مبرووووك لك و لكل المحترمين الذين يصدقون ما يعيشوه من أحاسيس و مشاعر فعلا المجد لهم".

