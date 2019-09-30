لأول مرة.. لحظة قصف منشآت أرامكو السعودية.. فيديو

نشر برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس الأمريكية لأول مرة لحظة قصف منشأت شركة أرامكو السعودية، وذلك خلال الحوار مع ولي العهد السعودي.



ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته الفضائية كم الدمار الذي لحق بمنشأت شركة أرامكو السعودية بسبب القصف الذي نفذته إيران.



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار إن قصف 5% من نفط العالم يدل على غباء الفاعلين، معتبرا أن هذا الهجوم ليس له هدف استراتيجي بل حماقة.



واعتبر ولي العهد السعودي أن هذه الهجمات التي نفذتها إيران هي نوع من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، محذرا من استمرار الاعتداءات الإيرانية في حالة صمت العالم عليها.