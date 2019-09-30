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منوعات

خلى بالك .. تحديث آبل الجديد يكشف شاشتك أصلية ولا مضروبة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
صدى البلد
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كريم جمال
اعتقد الكثيرون أن تحديث آبل الأخير iOS 13.1 كان بسبب مشاكل البطارية وتعطل النظام على إصدارات آيفون المتوافقة معه، إلا أنه يوفر ميزة جديدة خاصة بشاشة هاتفك.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا، يكشف تحديث iOS 13.1 لك عما إذا كانت شاشتك أصلية أم مزيفة، وفى حالة كانت مزيفة سيتم إخبارك بالتوجه لأقرب فرع من أجل تركيب الأصلية.

وستظل الرسالة تظهر لك من داخل المكان المخصص لها فى الإعدادات لمدة 4 أيام، ومن ثم بعد مرور 15 يوما تظهر لك فى الإعدادات مباشرةً، الأمر الذى يحميك من السقوط فى فخ شراء هاتف مستعمل بشاشة مزيفة.

إلا أن هذه الميزة متاحة فقط لأحدث إصدار وهو آيفون 11، و آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس فقط.
خلى بالك .. تحديث آبل الجديد يكشف شاشتك أصلية ولا مضروبة
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