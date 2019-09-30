ضد الكسر.. فرج عامر يوجه رسالة مؤثرة للنجم العالمي مينا مسعود.. شاهد

أبدى فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة السكندري إعجابه الشديد بموهبة الفنان المصري العالمي "مينا مسعود" واختياره لبطولة أهم الأفلام العالمية "علاء الدين".



وغرد فرج عامر عبر تويتر قائلا "‏مينا مسعود فنان مصري عالمي عمرة ٢٨ سنة اختارته ديزني لتمثيل أهم فيلم هو (علاء الدين ) مثل جميل لأبناء مصر هو فعلا ضد الكسر".



يشار إلى أن "مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم.





