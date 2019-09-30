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رياضة

جماهيرية ألميريا .. تعليق ناري لعمرو أديب على تركي آل شيخ بسبب حفل النادي.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:09 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
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ريهام بكير
تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن حفل "روزام"، الذي أقيم في مدينة "ألميريا"، بإسبانيا، وحالة الانبهار التي شهدتها المدينة بحضور ما يقرب كم 15 ألف شخص، مشيرا إلى أن النادي رغم وجوده في الدرجة الثانية الا ان المستشار تركي آل شيخ ، مالك النادي ، استطاع في وقت قصير ان يحشد ويجذب آلاف حوله مكونا له جماهيرية كبيرة.

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن أهل المدينة بدأت تلتف حول النادي خاصة بعد عقد العديد من الصفقات المميزة ، الا جانب المسابقات التي يطرحها آل شيخ بسحب على سيارات فارهة.

الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ألميريا الإسباني، منذ عدة شهور، بعد تجربته في نادي "بيراميدز" بمصر.
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