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فن

نداء شرارة تغني مبتهزش من بروفات حفل دار الأوبرا.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:19 ص
نداء شرارة ومحررة
نداء شرارة ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
قامت الفنانة نداء شرارة، بإجراء البروفات النهائية لحفلها القادم في الأول من أكتوبر المقبل على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بصحبة الفنانة رنا سماحة، ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

وغنت نداء أغنية "مبتهزش" للفنان تامر عاشور، داخل البروفات، بصحبة العازف زياد ياسر، كما إنه من المقرر أن تقوم بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها أثناء الحفل منها "حبيتك بالتلاتة"، و"سهرانة انا"، و"درجات"، وغيرها، كما ستقوم بغناء عدد من الاغاني الطربية الشهيرة لأم كلثوم و نجوم زمن الفن الجميل.

يذكر أن نداء شرارة، حققت نجاحا كبيرا بحفلها الأخير في مصر على خشبة مسرح ساقية الصاوي، بحضور كامل العدد حيث نفذت تذاكر الحفلة قبل عدة أيام من إحيائها.
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