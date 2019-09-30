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مرأة

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة الخليجية أحلام على إبهار متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من تصوير حلقات برنامجها the voice.

ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة ، مرتدية بالطو احمر بلغ سعره 120 ألف جنيه ، ونسقت معها حزام أسود جلد وبلغت تكلفته 68,000 الف، وانتعلت احلام حذاء أنيق وذا كعب عال باللون الأسود بلغ 102 ألف جنيه مصرى.

أما من الناحية الجمالية، فوضعت أحلام مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها.
تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة
تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة
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