Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على طريقة غبي منه فيه.. هاني رمزي يسخر من وقفة هند صبري بالبدلة.. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
هاني رمزي وهند صبري
هاني رمزي وهند صبري
Advertisements
مصطفى كرم
سخر الفنان هاني رمزي بطريقته الكوميدية من وقفة الفنانة هند صبري بالبدلة على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية.

ونشر هاني رمزي صورة الفنانة هند صبري وصورة له من فيلمه "غبي منه فيه" وعلق علي الصورة قائلا "‏نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر  مبروك على الجائزة وتستحقى اكتر من كده لأنك ممثلة عبقرية".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎عسل يا هاني الله يحميك فنان اصيل وكوميديان خطير ان شاء الله نشوفك في فيلم عن قريب ب التوفيق "و" ‏‎مافيش جزء تانى يا سلطاااااااان"و" ‏‎جميلة وزي القمر".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطة جماعية.. درة ومحمد رمضان وشريف رمزى فى مهرجان الجونة السينمائي.. صور

اليوم.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري بـ مهرجان الجونة السينمائي

خالد الصاوي يبهر متابعيه من مهرجان الجونة السينمائي بهذه الطريقة.. صور

واللي عنده ضحكة زي ديا.. هند صبري تبهر متابعيها بضحكتها... صور

#نورا_تحلم.. ظافر عابدين يوجه رسالة لـ هند صبرى بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة

بعد فوزها بأفضل ممثلة.. كندة علوش توجه رسالة لـ هند صبرى والأخيرة ترد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت..فيديو

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

عاش.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد

بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا

شاهد مسرح الجريمة.. هنا قتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

الأهلي والزمالك معا.. تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور