على طريقة غبي منه فيه.. هاني رمزي يسخر من وقفة هند صبري بالبدلة.. شاهد

سخر الفنان هاني رمزي بطريقته الكوميدية من وقفة الفنانة هند صبري بالبدلة على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية.



ونشر هاني رمزي صورة الفنانة هند صبري وصورة له من فيلمه "غبي منه فيه" وعلق علي الصورة قائلا "‏نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجائزة وتستحقى اكتر من كده لأنك ممثلة عبقرية".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎عسل يا هاني الله يحميك فنان اصيل وكوميديان خطير ان شاء الله نشوفك في فيلم عن قريب ب التوفيق "و" ‏‎مافيش جزء تانى يا سلطاااااااان"و" ‏‎جميلة وزي القمر".



يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.



