ولي العهد السعودي يحذر: سنحاسب المسئولين عن مقتل خاشقجي.. الحرب بين السعودية وإيران ستدمر الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط ستشتعل إذا لم يردع العالم طهران

ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان:

- أسعار النفط معرضة للارتفاع بشكل خطير إذا لم يردع العالم إيران

- هجوم أرامكو تسبب في تعطيل أكثر من 5٪ من النفط العالمي

- افضل الحل السلمي على العسكري في أزمة إيران

- الحرب بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي





حذر ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى حد كبير بصورة لا يمكن تصورها إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، مشددا على إنه يفضل الحل السياسي ولا ينظر لحل عسكري في تلك الأزمة.



وفي حديثه لبرنامج 60 دقيقة، على قناة CBS الامريكية نفى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أي علاقة له بأمر مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين قبل عام تقريبًا، لكنه قال إنه لا ينفي "المسؤولية" عن تقديم مرتكبي الحادث البشع للمحاسبة في نهاية المطاف.



وفي الوقت الذي أثارت فيه وفاة خاشقجي غضبًا عالميًا، إلا أن المواجهة المتوترة بين إدارة ترامب وإيران، خصم المملكة العربية السعودية، سيطرت مؤخرًا على سياسة واشنطن تجاه الرياض، ولاسيما بعد هجمات 14 سبتمبر على قلب عملاق صناعة النفط في المملكة.



وحول ذلك علق ولي العهد قائلا: "إذا لم يتخذ العالم إجراءً قويًا وحازمًا لردع إيران، فسيشهد العالم المزيد من التصعيد الذي يهدد المصالح العالمية، ما قد يعطل إمدادات النفط ويؤدي إلى ان تقفز أسعاره إلى مستويات مرتفعة لا يمكن تصورها ولم نشهدها في حياتنا'.



وأضاف ولي العهد السعودي، في المقابلة التي أجريت معه الثلاثاء الماضي في المملكة العربية السعودية واذيعت اليوم الاثنين، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تحليلاته بشأن هجمات 14 سبتمبر ، والتي أضرت بأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم وأدت إلى تدمير أكثر من 5٪ من النفط العالمي.



الحادث كان عملا حربيا من قبل إيران.لكن ولي العهد السعودي قال إنه يفضل الحل السلمي لأن الحرب بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.



وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. وتنفي طهران أي تورط لها. وبدلًا من ذلك ، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الحليفة لإيران مسؤوليتها.



وقال ولي العهد السعودي إن "الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري"



وتابع ولي العهد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة صفقة جديدة بشأن برنامج طهران النووي ونفوذها في الشرق الأوسط.



وفشلت الجهود المبذولة للجمع بين الزعيمين الاثنين الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ان تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران؛ بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية وإعادة فرض العقوبات على طهران.



