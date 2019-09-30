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فن

الشاعر محمد القياتي يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية تحيرك لعمرو دياب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
الشاعر محمد القياتي
الشاعر محمد القياتي
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آيه عاطف
عبّر الشاعر محمد القياتي عن سعادته البالغة بالتعاون مع عمرو دياب في أغنية "تحيرك"، والتي حققت نجاح كبير جدًا بعد أيام من طرحها.

وكشف القياتي لـ "صدى البلد" كواليس الأغنية حيث قال :" بدأت في كتابة الاغنية قبل العيد الكبير بما يقرب من شهر وكنت جالس مع الملحن محمد حمزة وقمنا بالعمل عليها سويًا، وكنا نشعر إننا سوف نصل إلى أغنية مهمة وبالفعل هذا هو ما حدث، من ثم قمنا بالتواصل مع الأستاذ حمادة اسماعيل و هو شخص معروف عنه نظرته البعيدة في الاغنية التي يستمع إليها".

وتابع :"أعجب بها جدًا لكنه لم يرسل لنا شيئا حول الأغنية، لمدة ما يقرب من اسبوع، وكان اسبوع عبارة عن حرق اعصاب لأننا لم نكن نعلم ما هو مصير الاغنية، وقبل ما نتلقى الرد كنا وصلنا لنوع من الإحباط حتى تلقى حمزة رسالة من استاذ حمادة بيباركله فيها ان الاغنية مع الهضبة عمرو دياب و أعجب بها كثيرا لدرجة انه بدأ في تنفيذ الشكل الموسيقي مع الموزع الموسيقي العبقري طارق مدكور الذي كمل ملامح الاغنية بـ احلى شكل ممكن".
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