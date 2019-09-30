أسرار واختصارات لا تعرفها فى برنامج Office الشهير

لا شك أن برنامج Office الشهير بنظام ويندوز، هو أحد البرامج الأكثر استخدامًا يوميا فى العالم، فالكثير من العمال بمختلف المجالات تعتمد عليه بشكل شبه أساسي.



ومن حين آخر تطلق مايكروسوفت المالكة والمطورة للتطبيق عدة إصدارات من البرنامج، من أجل إضفاء أقصى درجات الكفاءة لمستخدمى Office، إلا أن هناك العديد من الاختصارات والأسرار ستساعدك فى الحصول على تجربة استخدام استثنائية.



1- ctrl + x

يقوم بقص المحتوى المحدد وهو نفس الأمر cut



2- ctrl + k

إدماج أى كلمة تريدها بموقع إلكترونى، الأمر المعروف باسم hyperlink



3- ctrl + w

تقفل نافذة المستند المفتوح بمفرده فى الحال



4- ctrl + n

فتح نافذة مستند جديد



5- ctrl + left

نقل الكلام وبداياته من اليسار



6- ctrl + z

التراجع عن الخطوة التى قمت بها



7- ctrl + f

البدء فى البحث



8- ctrl + end

ينقلك إلى آخر المقال مباشرة



9- ctrl + f6

الانتقال للصفحة الجديدة



10- ctrl + d

فتح قائمة أنواع الخطوط وأشكالها



11- ctrl + home

الذهاب إلى بداية المقال



12- ctrl + p

طباعة المستند



13- ctrl + s

حفظ المستند



14- ctrl + a

تحديد النص بالكامل



15- ctrl + c

نسخ المقال



16- ctrl + v

لصق المقال



17- ctrl + y

إعادة أخر خطوة من جديد



18- alt + f4

الخروج من برنامج الـ word



19- ctrl + shift + >

تزيد حجم الخط تدريجيا



20- ctrl + shift + <

يقلل حجم الخط تدريجيا