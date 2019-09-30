بطريقة كوميدية.. هنيدي يسخر من صورته القديمة مع زوجته بحفل زفاف السقا.. شاهد

سخر الفنان محمد هنيدي على تغريدة الفنان أحمد السقا بعد نشره صورة من فرحة تجمعه مع محمد هنيدي وزوجته.



وشارك محمد هنيدي الصورة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق عليها قائلا "‏عشرين سنة يااااااه والله مروا عليا كأنهم ٢١ سنة".



وكان أحمد السقا قد نشر صورة من فرحه مع الفنان محمد هنيدي واخرى من مهرجان الجونة معلقا عليها قائلا "‏حافظ دائما علي اصدقائك الحقيقين ... دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل".



وحرص الفنان أحمد السقا على تسليم صديقه الفنان محمد هنيدي جائزة الانجاز الابداعي المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي انتهت فعالياته يوم الجمعة الماضية.