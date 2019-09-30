المنتج ريمون مقار يشيد بمدير تصوير مسلسل قيد عائلي

أشاد المنتج ريمون مقار، منتج شركة فنون مصر، بمدير تصوير مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليًا، وهو من إخراج المخرج تامر حمزة.



وقال ريمون مقار، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: لما قرب مسلسل قيد عائلى على الانتهاء عايز أقول شهادة حق لازم تتقال ان فى واحد اسمه محمد ماهر مدير تصوير الجزء الثانى من الحلقات مع انه اول تجربه له كمدير تصوير بس بجد طلع مكسب كبير قوى للصناعة بجد".



وتابع ريمون مقار: "مدير تصوير قمة فى الاحتراف و الموهبة الأخلاق العالية بيفكرنى بمدير التصوير الموهوب على عادل اللى كان بردو اول تجربه له كمدير تصوير كان مع فنون مصر فى مسلسل ظل الرئيس بجد الاثنين من أكبر المكاسب للصناعة بجد فخور بيكو".

