Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المنتج ريمون مقار يشيد بمدير تصوير مسلسل قيد عائلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
المنتج ريمون مقار
المنتج ريمون مقار
Advertisements
آيه عاطف
أشاد المنتج ريمون مقار، منتج شركة فنون مصر، بمدير تصوير مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليًا، وهو من إخراج المخرج تامر حمزة.

وقال ريمون مقار، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: لما قرب مسلسل قيد عائلى على الانتهاء عايز أقول شهادة حق لازم تتقال ان فى واحد اسمه محمد ماهر مدير تصوير الجزء الثانى من الحلقات مع انه اول تجربه له كمدير تصوير بس بجد طلع مكسب كبير قوى للصناعة بجد".

وتابع ريمون مقار: "مدير تصوير قمة فى الاحتراف و الموهبة الأخلاق العالية بيفكرنى بمدير التصوير الموهوب على عادل اللى كان بردو اول تجربه له كمدير تصوير كان مع فنون مصر فى مسلسل ظل الرئيس بجد الاثنين من أكبر المكاسب للصناعة بجد فخور بيكو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيد عائلى .. محمد محمود عبد العزيز يفاجىء ريم البارودى بهذا الفيديو

المخرج تامر حمزة ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي.. وهذه رسالة منة فضالي له

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت..فيديو

الأمير محمد بن سلمان يحذر العالم من خطر قادم.. تعرف عليه

أول تعليق رسمي من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

أول رد من الأوقاف بخصوص الشاب الذي يغني في المسجد ممسكا بالمصحف

ياسين السقا يكشف حقيقة انفصال والده النجم أحمد السقا عن أمه

تيسيرات لـ المستبعدين من بطاقات التموين لتقديم التظلمات.. اعرف المطلوب

Advertisements

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة