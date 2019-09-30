قومى المرأة بأسوان: حملة بلدي أمانة وصلت لأكثر من 13 ألفًا و867 سيدة في يومها الأول

أطلق أمس الأحد المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينظمها على مستوى الجمهورية تحت شعار " بلدي أمانه" والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام.



وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسوان، إن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر والتوعية بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.



وأضافت الدكتورة هدى، أن الحملة نجحت خلال اليوم الأول فى الوصول إلى 13 ألفًا و867 من الفتيات و السيدات و ٧٩١٨ شابا ورجلا بأكثر من 55 منطقة وقرية بمراكز ومدن "إدفو - كوم أمبو - نصر النوبة - دراو - أسوان"، حيث تم الإستعانة بالرائدات الريفيات وأعضاء فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.



وأشارت إلى أن الحملة تستهدف كذلك التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.