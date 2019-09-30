Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قومى المرأة بأسوان: حملة بلدي أمانة وصلت لأكثر من 13 ألفًا و867 سيدة في يومها الأول

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
حملة بلدي أمانة
حملة "بلدي أمانة"
Advertisements
أطلق أمس الأحد المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينظمها على مستوى الجمهورية تحت شعار " بلدي أمانه" والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسوان، إن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر والتوعية بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأضافت الدكتورة هدى، أن الحملة نجحت خلال اليوم الأول فى الوصول إلى 13 ألفًا و867 من الفتيات و السيدات و ٧٩١٨ شابا ورجلا بأكثر من 55 منطقة وقرية بمراكز ومدن "إدفو - كوم أمبو - نصر النوبة - دراو - أسوان"، حيث تم الإستعانة بالرائدات الريفيات وأعضاء فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف كذلك التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يطلق حملة بلدي أمانة بدءا من الغد

اليوم.. انطلاق حملة بلدى أمانة لـ قومى المرأة بالبحيرة للتوعية بخطورة الشائعات

طرق الأبواب.. حملة جديدة لمواجهة الشائعات.. فيديو

القومي للمرأة بالمنيا ينفذ حملة طرق الأبواب بـ 13 قرية

قومي المراة يطلق حملات طرق الأبواب تحت شعار بلدنا أمانة بمحافظه الإسماعيلية

25 ألف فرد .. كيف يحارب القومي للمرأة الشائعات من خلال "بلدي أمانة" بالبحيرة

ترشيحاتنا

النص الكامل لحوار ولي العهد السعودي لـ CBS.. ماذا قال الأمير بن سلمان عن مقتل خاشقجي وهجوم ارامكو.. وهل هناك حرب محتملة بين السعودية وإيران

من غير ولا مليم .. طريقة مذهلة لعلاج انسداد الأنف في البرد

بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

المفاجآت تتوالى .. توقيع مخالف في خطاب كاف للجبلاية يعيد مباراة الزمالك وبطل السنغال

حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

Advertisements

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة