نجيب ساويرس يكشف سبب غياب الأفلام المصرية عن الجونة السينمائي.. فيديو

حققت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي نجاحا كبيرا جدًا، حيث شاركت العديد من العروض العربية به، ولكن في غياب عروض الأفلام المصرية.



وعلق نجيب ساويرس، على الأمر قائلًا : "حدث تزاحم بين القطاع العام والخاص في مجال الدراما وده اسفر عنه قلة الاعمال المعروضة وانحصار الممثلين الكبار والرأي الاخر يقول إن الممثلين الكبار أصبحت أجورهم مرتفعة جدًا حتى أصبحت مانعة للإنتاج فقررنا اننا سوف نقوم بإنتاج ما يقرب من 3 او 4 أفلام".



وتابع : "فيلم المهرجانات يتطلب ميزانية مرتفعة جدا و حرية مطلقة ونحن ليس لدينا حرية مطلقة فيوجد قيود دينية وسياسية وتقاليد وعادات، وأنا أعتز جدًا بالتمسك بالمنظمين المصريين للمهرجان، فنحن لا نحتاج لأي شخص أجنبي".