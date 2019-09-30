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فن

ياسر جلال :أنا لا أقدم أعمال أكشن ولكن إنسانية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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آيه عاطف
عبّر الفنان ياسر جلال، عن سعادته البالغة بنجاح الأعمال التي قدمها على مدار السنوات الماضية، منها "ظل الرئيس"، و"رحيم"، و"لمس أكتاف".

وقال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": أنا لا أعتبر الأعمال التي قدمتها أعمال أكشن بالعكس، فدائما ما كنت أهتم بتقديم القضايا المختلفة، مع وجود الأكشن في السياق الدرامي ليس إلا، ظل الرئيس كان يناقش قضية الفساد، كان به تشويق، ومسلسل رحيم كان مسلسلا اجتماعيا يناقش قضية غسيل الأموال، ومسلسل "لمس أكتاف" كان عملا اجتماعيا فكون البطل مصارعا لا يعني أن يتم تصنيف المسلسل كأشن، بل من الممكن قول إنه اجتماعي يتخلله مشاهد أكشن.

وبسؤاله عن كيفية المحافظة على النجاح أجاب قائلًا :"الإخلاص في عملي، أنا لا أتوقع النجاح ولكني أتمناه، وأقوم ببذل كل طاقتي من أجل تحقيقه، وأترك الباقي لله، وأجتهد جدا ولكن ليس هناك شيء مضمون في نهاية الأمر، وفي الاستمرار في النجاح قدر الإمكان، بالاستمرارية في أي شيء أمر مؤقت، مهما طال الوقت، الأمر يعود لتقبل الجمهور لهذا الفنان، كما يعود أيضًا لقدرة الممثل على التجديد والتنويع في الأدوار التي يقدمها.
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