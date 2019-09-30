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أخبار العالم

رئيس السنغال يصدر عفوا عن منافسه السياسي خليفة سال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
رئيس السنغال
رئيس السنغال
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رويترز
أصدر رئيس السنغال ماكي سال عفوا عن أحد خصومه الرئيسيين وهو خليفة سال رئيس بلدية دكار السابق صاحب‭‭ ‬‬الشخصية المؤثرة والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.

وألقي القبض على خليفة سال، الذي ليست له أي صلة قرابة بالرئيس، في مارس للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك (ثلاثة ملايين دولار) من الأموال العامة. وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وذكر بيان من الرئاسة أن الرئيس قرر العفو عن سال واثنين آخرين. وأكد محامو خليفة سال القرار.
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