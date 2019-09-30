وزير الدفاع اليمني: اليمنيون لن يقبلوا بالعودة إلى الماضي والانقلاب على مكتسبات الثورة

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن المؤسسة العسكرية هي المعول عليها حماية أمن واستقرار الوطن واستعادة دولته وشرعيته واسترجاع الحق المنهوب واستكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، ومحاربة الإرهاب والتطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية.



وقال الوزير اليمني ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، " إن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي البائد ولن يقبل بالانقلاب على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والتمرد على الإجماع والثوابت الوطنية ، وأن المضي في هذه المعركة المصيرية خيارٌ لا رجعة عنه بتكاتف كل الأحرار والشرفاء من جميع أبناء الوطن حتى رفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب وتلبية تطلعاته وآماله وتحقيق الأهداف المرسومة والمستقبل المنشود".



وترأس وزير الدفاع، اليوم، اجتماعًا ضم رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، بحضور قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل الإداري في الوزارة.



وقال " إن اليمنيين يخوضون اليوم معركةً وجوديةً للحفاظ على الثورة والجمهورية ومواجهة مخلفات الإمامة والكهنوت والاستعمار ويواصلون المشوار ويقدمون التضحيات الغالية في سبيل تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر التي ضحّى الأبطال بأرواحهم ودمائهم من أجلها، مُستلهمين العزيمة والفداء والثبات من ملاحم وبطولات القادة السبتمبريون الذين صنعوا تاريخ اليمن".



وشدّد وزير الدفاع اليمني على ضرورة مضاعفة الجهود وتحشيد الطاقات لتفعيل وتطوير العمل الإداري والمؤسسي والتزام المسئوليات والصلاحيات وقيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بواجباتها القانونية والوطنية والتنسيق والتعاون بين قياداتها بما يضمن تصحيح الاختلالات والقصور وتجاوز الصعوبات ، وأضاف " إن معركة البناء والإدارة لا تقل أهمية عن المعركة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية".

