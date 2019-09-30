لأصحاب آيفون 16 و 32 جيجا.. تطبيق يزيد من ذاكرة هاتفك

يعاني مستخدمو هواتف آيفون (أصحاب المساحات التخزينية القليلة)، من امتلاء ذاكرتهم الداخلية بصورة دائمة، الأمر الذى يجعلك تضطر لحذف الكثير من ملفاتك وعدد من التطبيقات جراء ذلك.



ولكن تطبيق Cleaner – Clean Duplicate Item، سيفى بالغرض تمامًا، حيث سينظف هاتفك من الملفات غير الهامة، ويقوم بعدم السماح للتطبيقات بتحميل ملفات أخرى دون أهمية.



ويقوم التطبيق بأربع وظائف هى ، مسح الأسماء المكررة، مسح الصور والفيديوهات المكررة، ضغط الصور، وضغط مقاطع الفيديو حتي ٨٠% من حجمها، مما يساعد على توفير أقصى مساحة على الهاتف.



يمكنك تحميل التطبيق من هنا

https://apps.apple.com/eg/app/cleaner-clean-duplicate-item/id1287969142