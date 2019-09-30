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أخبار العالم

عضو في مجلس السيادة بالسودان: دارفور لن تعود إلى الحرب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة في السودان، قائد قوات "الدعم السريع"، أن دارفور (غرب السودان) لن تعود للحرب أو للوراء خطوة واحدة، ولن يسمح بعودة الانفلات الأمني الذي ودعته إلى غير رجعة.

وحذر دقلو، خلال لقائه اليوم مع قيادات النشاط الرياضي في ولاية جنوب دارفور ، من انتشار السلاح، داعيا الجميع إلى تكاتف وتعاون الجميع للوصول بالسودان لبر الأمان.

وقال إن التغيير الذي ينشده الشعب السوداني يجب أن يُبنى على الوضوح والبعد عن الأكاذيب، مطالبا قيادات جنوب دارفور بتشديد الرقابة على السلع المدعومة خاصة الدقيق والوقود.
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