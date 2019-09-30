Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ينشط الخلايا السرطانية.. أضرار صادمة لتناول السكر الأبيض

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:39 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، أضرار تناول السكر الأبيض وهي:

يزيد السكر من شعورك بالجوع، لذا فهو يعتبر واحدًا من العوامل الرئيسة التى تتسبب فى زيادة الوزن.

يعمل السكر على تقلب المزاج:

يقلّل السكر من فعاليّة الجهاز المناعي، ويعوق دفاع الجسم عن محاربة المرض.

كما يساعد على جفاف الجسم وموت خلاياه. يسبب السكر نقص الكروم والنحاس، ويؤثر على امتصاص الكالسيوم والمغنيزيوم.

يؤثر السكر بشكل سلبى على الأطفال، فيتسبب في ارتفاع مُعدل الأدرينالين لديهم، كما يساعد على زيادة قلقهم وعدم قدرتهم على التركيز، ويساهم بشكل كبير فى زيادة أصابتهم بحساسية الأطعمة، والاصابة بالإكزيما.

يتسبب السكر في فقدان مطاطية الأنسجة، ويؤثر على عملها و شكلها المرن من خلال تغيير بنية الكولاجين الموجوده تحت طبقة الجلد لذلك هو سبب من أحد أسباب التجاعيد.

يساعد السكر على تغذية الخلايا السرطانية، وقد ثبت علميًا ارتباطه بالإصابة بسرطان الثدي والمبايض، والبروستاتا والبنكرياس، والرئتين، والمثانة، والمعدة.

استهلاك السكر هو العدو الأول لحركة الأمعاء، حيث يتسبب فى العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، أهمها "زيادة حامضية الوسط المعدي، وسوء الهضم والامتصاص، وسوء هضم البروتينات".

يساعد السكر على ظهور الأعراض المبكرة للتقدم في السن.

السكر خالٍ من الفيتامينات والأملاح، وتساعد زيادة استهلاكه على مهاجمة البروتينات في الجسم.

يؤدي السكر إلى الاصابة بالصداع، خاصة الصداع النصفى ، كما يزيد من تكرار حدوث نوبات الصرع.

يتسبب السكر فى زيادة الإصابة بإدمان السكريات، ويساعد على احتباس السوائل في الجسم. يمكن أن يتسبب السكر في ضعف البصر وإعتام عدسة العين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. 13 مرضا يصيبك بسبب السكر

فوائد التفاح الاصفر.. يحميك من مرض خطير

من الكيميائي إلى الكيتو.. تعرف على أضرار الريجيم المفجعة

ترشيحاتنا

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

جماهيرية ألميريا .. تعليق ناري لعمرو أديب على تركي آل شيخ بسبب حفل النادي.. فيديو

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

لأصحاب آيفون 16 و 32 جيجا.. تطبيق يزيد من ذاكرة هاتفك

ينشط الخلايا السرطانية.. أضرار صادمة لتناول السكر الأبيض

Advertisements

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة