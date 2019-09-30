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فن

أخبار الفن| حقيقة انفصال أحمد السقا وزوجته.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. و بشرى تصدم مرتضى منصور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


نفى ياسين السقا، صحة ما أثير مؤخرًا من أقاويل حول انفصال والده النجم أحمد السقا، عن والدته، ليضع حدًا لكل الأقاويل التي تم تداولها خلال الفترة القليلة الماضية.

عبّر الشاعر محمد القياتي عن سعادته البالغة بالتعاون مع عمرو دياب في أغنية "تحيرك"، والتي حققت نجاح كبير جدًا بعد أيام من طرحها.

قامت الفنانة نداء شرارة، بإجراء البروفات النهائية لحفلها القادم في الأول من أكتوبر المقبل على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية بصحبة الفنانة رنا سماحة، ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.


استطاع 12 متسابقا أن يتأهلوا إلى مرحلة المواجهة في برنامج "ذا فويس The voice" حيث ضمن كل مدرب إلى فريقه 3 مشتركين.

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالتها من إحدى حفلاتها الغنائية من مدينة بيروت بلبنان.

سخر الفنان هاني رمزي بطريقته الكوميدية من وقفة الفنانة هند صبري بالبدلة على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عربية.

ردت الفنانة بشرى على منتقدي مهرجان الجونة السينمائي بسبب وجود بعض الملابس غير اللائقة طوال فترة المهرجان.


عبرت الفنانة ريم البارودي عن حبها الشديد للفنانة وفاء عامر بسبب دعمها ومساندتها الشديدة لها في مسيرتها الفنية.

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