الهلال السعودي يختتم استعداداته لمواجهة السد في نصف نهائي أبطال آسيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة السد القطري غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



ويضع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي ، اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطط الفنية التي سيعتمد عليها أمام السد القطري في مباراة الغد.



ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي للروماني رازفان مدرب الهلال والإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري ولاعب من كل فريق في قاعة المؤتمرات الصحافية في ملعب المباراة، للحديث عن الاستعدادات لهذا اللقاء.