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رياضة

السوبر السعودي .. النصر يطالب بسرعة تحديد موعد المباراة أمام التعاون

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
كأس السوبر السعودي
كأس السوبر السعودي
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ريهام بكير
أرسل مجلس إدارة نادي النصر السعودي ، خطابا لاتحاد الكرة ، يطالبه بسرعة تحديد موعد مباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها امام التعاون بصفتهما بطلي الدوري والكأس.

وتنتظر إدارة النصر رد الاتحاد السعودي ، لتحديد برنامج الفريق للفترة القادمة، ولتجنب الضغوط في المباريات.

ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي النصر اليوم اجتماعًا لمناقشة التقارير الفنية والإدارية التي تسلمتها حول العمل خلال الفترة الماضية.
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