السوبر السعودي .. النصر يطالب بسرعة تحديد موعد المباراة أمام التعاون

أرسل مجلس إدارة نادي النصر السعودي ، خطابا لاتحاد الكرة ، يطالبه بسرعة تحديد موعد مباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها امام التعاون بصفتهما بطلي الدوري والكأس.



وتنتظر إدارة النصر رد الاتحاد السعودي ، لتحديد برنامج الفريق للفترة القادمة، ولتجنب الضغوط في المباريات.



ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي النصر اليوم اجتماعًا لمناقشة التقارير الفنية والإدارية التي تسلمتها حول العمل خلال الفترة الماضية.