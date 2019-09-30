السوبر السعودي .. النصر يطالب بسرعة تحديد موعد المباراة أمام التعاون

أرسل مجلس إدارة نادي النصر السعودي ، خطابا لاتحاد الكرة ، يطالبه بسرعة تحديد موعد مباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها امام التعاون بصفتهما بطلي الدوري والكأس.
وتنتظر إدارة النصر رد الاتحاد السعودي ، لتحديد برنامج الفريق للفترة القادمة، ولتجنب الضغوط في المباريات.
ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي النصر اليوم اجتماعًا لمناقشة التقارير الفنية والإدارية التي تسلمتها حول العمل خلال الفترة الماضية.
وتنتظر إدارة النصر رد الاتحاد السعودي ، لتحديد برنامج الفريق للفترة القادمة، ولتجنب الضغوط في المباريات.
ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي النصر اليوم اجتماعًا لمناقشة التقارير الفنية والإدارية التي تسلمتها حول العمل خلال الفترة الماضية.