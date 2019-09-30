أولاده كانوا في مدارس خاصة.. خضر يكشف معاناة شقيقه وإصابته بالجلطة وتليف بالكلى

اشتكي خضر محمد كمال لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري من تعرض شقيقه احمد محمد كمال حامد لجلطة بالمخ ما أدى الي فقدانه مراكز الإحساس والوعي بالدماغ وعدم قدرته على النطق.



يقول خصر ان شقيقه تعرض لعدة جلطات مفاجئة بالمخ أدت الي فقدانه مراكز الاحساس والوعي بالدماغ ما جعله يفقد الاهلية مبينا ان حالته الصحية تتدهور يوما بعد يوم وبسبب عدم وجود الرعاية الصحية اللازمة تعرض لضعف عضلة القلب وفشل كلوي.



وأكد أنه ذهب به مع أشقائه لأكثر من طبيب ليعالجه ولكن تكاليف العلاج مكلفة جدا وهم يعانون من ظروف مادية صعبة أودت بهم الي الفقر بسبب علاج شقيقهم.



وأضاف أنه يحتاج لغسيل كلوي بشكل دائم والجلسات مكلفة ما ادى الي نقله الي مستشفي القدس ولكن اكتشفوا ان حالته الصحية تزداد سوءا بسبب فلاتر الغسيل بالمستشفى، ونصحهم أحد الأطباء بالذهاب لمستشفى النصر الصحي بحلوان وتم عمل أكثر من جلسة غسيل بالمستشفى مبينا عند الذهاب لموعد احدي جلساته بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلون رفضوا لعدم وجود أماكن بالمستشفي.



وكشف شقيقه انهم توجهوا بعدها لمستشفى 15 مايو ولكن مدير المستشفى رفض قبول الحالة مطالبا وزارة الصحة بتوفير أماكن لشقيقة بمستشفي النصر الصحي بحلوان او مستشفى 15 مايو لأنه لا يستطيع المشي ويقومون بحمله عند كل جلسة.



وتابع : "اخويا عنده 3 اولاد وكان مدخلهم مدارس خاصة وكان حالته ميسورة ماديا وبعد تعرضه للمرض تم نقل اولاده لمدارس حكومية" وطالب وزارة الصحة بتبني حالته كاملة حتى يتماثل للشفاء التام.



وللتواصل مع الحالة : 01116419749‪





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