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منوعات

جوجل تزود أجهزة أندرويد الجديدة بهذا التطبيق

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:08 ص
صدى البلد
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كريم جمال
فى خطوة جديدة من شركة جوجل المالكة لنظام أندرويد الشهير الذى يعمل على معظم الهواتف الذكية فى العالم، قررت تثبيت نسخة من تطبيق يوتيوب الموسيقى على كل الأجهزة الجديدة مسبقًا.

وسيكون تطبيق YouTube Music هو البديل الرسمى لنظيره Google Play Music تدريجيًا، ولكن ذلك على الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظامي أندرويد 9 ، و 10، فما أعلى.

وبحسب موقع جى اسم آرينا الهندى، فسر خبراء صناعة الهواتف الذكية القرار الجديد، بأنه رغبة من جوجل فى القضاء على تطبيقها الموسيقى، واستبداله بالنسخة الموسيقية من منصتها الناجحة والشهيرة يوتيوب.

يذكر أن تطبيق Google Play Music ظهر لأول مرة فى 6 نوفمبر عام 2011، أى منذ 7 سنوات.
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