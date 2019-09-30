أول مسئول بالإدارة الأمريكية يدعم إجراءات عزل ترامب من منصبه

أعرب مستشار الأمن الداخلي الأمريكي السابق توم بوسرت عن انزاعجه الشديد من محاولة الرئيس دونالد ترامب الضغط على نظيره الأوكراني من أجل هزيمة منافسه جو بايدن.



وقال بوسرت في تصريحات إلى شبكة "ايه بي سي" الأمريكية إن هذا الأمر الذي فعله الرئيس الأمريكي "مزعج للغاية".



وأضاف بوسرت الذي شغل منصب مستشار الأمن الداخلي الأمريكي من يناير 2017 إلى ابريل 2018: "أن هذه الاتهامات ليس عبارة عن مؤامرة على الرئيس، بل هي فضحت الأمر بالكامل".



وتأتي هذه التصريحات للتعارض بشكل كامل مع محاولات المسئولين الأمريكيين التقليل من حجم الاتهامات الموجهة إلى ترامب بشأن محاولة الضغط على إدارة أجنبية من أجل مكاسب داخلية.



ومن جانبه، قال محامي الرئيس الأمريكي رودي جولياني، تعليقا على هذه التصريحات: "مع كامل الإحترام إلى بوسرت، إلا أنه لم يعرف ما يتحدث عنه".



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد اتهمت الرئيس الأمريكي بمحاولة الضغط إلى نظيره الأوكراني من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في مقابل إعادة المساعدات الأمريكية لبلاده.