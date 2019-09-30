LG تطلق G8s ThinQ و Q60.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية وأحد كبار مصنعة الهواتف الذكية فى العالم، عن نسختين جديدتين من أحدث هواتفها فى الهند، وهما G8s ThinQ و Q60.



ويشبه G8s ThinQ النسخة الأغلى منه والتى تحمل إسم G8 ThinQ، فى نفس نوع المعالج، ونظام الكاميرات الأمامية، بالإضافة لنفس عدد الكاميرات الخلفية.



وفيما يلى نستعرض مواصفات الهاتفين :



1- G8s ThinQ



يأتى بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.21 بوصة من نوع OLED، مع نوتش فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.



ولعشاق التصوير يمتلك كاميرا ثلاثية بدقة 12 و 12 و 13 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية ثنائية احداهما بدقة 8 مجابيكسل.



ويحتوى الهاتف على معالج قوى من نوع Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.



ويأتى الهاتف بقارىء بصمة الوجه Face Id، وآخر فى حلف الجهاز، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية سعة 3550 ميللى أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 9، مقابل 37 ألف روبية هندى، ميعادل 8500 جنيه مصرى.



2- LG Q60



يأتى بشاشة بحواف قياس 6.26 بوصة من نوع ips، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.



ولعشاق التصوير يمتلك كاميرا ثلاثية بدقة 16 و 5 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية احداهما بدقة 13 مجابيكسل.



ويحتوى الهاتف على معالج من نوع MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.



ويأتى الهاتف بقارىء بصمة فى حلف الجهاز، مع بطارية سعة 3550 ميللى أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 9، مقابل 13490 ألف روبية هندى، ميعادل 3200 جنيه مصرى.



