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رياضة

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:09 ص
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع توماس باخ
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ريهام بكير
اطلع الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ، على العروض الرياضية لعدد من الألعاب المختلفة في الصالة المغلقة وملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وشارك توماس باخ مع عدد من اللاعبين واللاعبات السعوديين في لعبتي المبارزة وكرة الطاولة ، على هامش اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

ووفقا لجريدة الرياضة السعودية ، يأتي اجتماع الفيصل مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مقر الهيئة العامة للرياضة جدة في مستهل الزيارة التي ستتخللها مجموعة من الاجتماعات المهمة بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية.

وترأس الفيصل بحضور توماس باخ اجتماع اللجنة الأولمبية السعودية والذي جرى فيه تقديم عرض تفصيلي عن مستجدات الحركة الأولمبية السعودية والرؤية المستقبلية للسعودية فيما يتعلق بالبرنامج الأولمبي.
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