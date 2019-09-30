خاص بالبسطاء .. الرئيس يطمئن محدودي الدخل بحقهم في الدعم .. والتموين : لن نظلم أحدا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".



من جانبه ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدعم بمنظومة الخبز والتموين هو احد وجوه العدالة الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل، مؤكدا أنه لا بد من إدارة الدعم للفئات الأكثر احتياجا ولدينا قاعدة بيانات متكاملة وربطها مع مؤسسات الدولة.



وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية MBC مصر أنه بناء عليه يجب أن يصل الدعم للفئات الأكثر احتياجا.



وأشار إلى أن من دخله اقل من 2000 جنيه والمرأة المعيلة والأرملة لهم الأولوية في الحصول على البطاقة التموينية.



وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: نجحنا فى تغطية 470 ألف أسرة إضافة إلى ان هناك فئات يجب ان يخرجوا من الدعم لإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا ونفذناه على مراحل منوها إلى ان هناك بعض البيانات غير الدقيقة فى استهلاك الكهرباء والتليفون وملكية السيارة ويظهر في سداد الفواتير أو الفئات التى تعمل في مجال المبيعات.



وأشار الى أن كل من أرسلنا لهم رسائل للحذف هم 1.7 مليون مستفيد وتلقينا 680 ألف تظلم جار بحثها وفي خلال 15 لـ 21 يوما سيبت فيه سواء بالقبول أو الرفض ولن نظلم احدا.



وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضاعف الدعم وقيمة الدعم اكبر من التي كانت في عام 2010 مؤكدا انه على الرغم من ارتفاع كافة الأسعار سواء القمح التى تحرر من 480 جنيها إلى اكثر من 600 جنيه ولكن حصة المواطنين من الخبز استمرت كما هي.

