قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

لطالما سمعت هذه الجملة "قاتل الآيفون" أو "قاتل الـ Flagship" من معظم مراجعى الهواتف الذكية، وبالفعل فهى ليست دعاية فهو هاتف يستحق ذا اللقب بجدارة، ولكن هذه المرة النسخة الأرخص من OnePlus 7 الأصلي، والتى تحمل اسم OnePlus 7T.



لطالما اهتمت علامة OnePlus بوضع أعلى مواصفات ممكنة فى هواتفها لتوفير أفضل تجربة استخدام، اعتمادًا على مبدأ القيمة مقابل السعر، فتلك الأجهزة يمكنه الصمود معك لسنوات دون أى خلل أو بطء فى نظامها مثل باقى هواتف أندرويد.



يأتى OnePlus 7T بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.



ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7T كاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 16 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



ويحتوى OnePlus 7T على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.



وسيدعم OnePlus 7T تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 3800 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.



ويعمل OnePlus 7T بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلونين فقط هما السيلفر والأزرق، مقابل سعر 600 دولار، ما يعادل 11 ألف جنيه مصري.

