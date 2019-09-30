Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
لطالما سمعت هذه الجملة "قاتل الآيفون" أو "قاتل الـ Flagship" من معظم مراجعى الهواتف الذكية، وبالفعل فهى ليست دعاية فهو هاتف يستحق ذا اللقب بجدارة، ولكن هذه المرة النسخة الأرخص من OnePlus 7 الأصلي، والتى تحمل اسم OnePlus 7T.

لطالما اهتمت علامة OnePlus بوضع أعلى مواصفات ممكنة فى هواتفها لتوفير أفضل تجربة استخدام، اعتمادًا على مبدأ القيمة مقابل السعر، فتلك الأجهزة يمكنه الصمود معك لسنوات دون أى خلل أو بطء فى نظامها مثل باقى هواتف أندرويد.

يأتى OnePlus 7T بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7T كاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 16 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى OnePlus 7T على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

وسيدعم OnePlus 7T تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 3800 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.

ويعمل OnePlus 7T بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلونين فقط هما السيلفر والأزرق، مقابل سعر 600 دولار، ما يعادل 11 ألف جنيه مصري.
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

OPPO تطلق 3 نسخ من Reno 2.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

OnePlus تزيح الستار عن 7T و 7T Pro .. تعرف على المواصفات .. صور

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور

LG تطلق G8s ThinQ و Q60.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة .. لا تشترى iphone 11 لهذا السبب

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هل حفظ القرآن الكريم فرض على المسلم ؟

انخفض 5 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 في مصر عيار 21

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

شاهد .. رد الوطنية للصحافة على تجاوزات على فيسبوك ضد أبناء ماسبيرو

Advertisements

صرف التموين مؤقتا .. اعرف الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين بالقاهرة

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

قد تصل إلى الوفاة.. أضرار حبس البول الخطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل