أخبار الرياضة ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون..قائمة المنتخب تحت قيادة البدري



علق خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، على الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون السنغالي التي لم تنطلق لعدم تواجد الأخير في أرض الملعب ببرج العرب. رد فعل مرتضى منصور .. خالد الغندور يكشف سيناريو ما بعد خطاب الكاف الصادم .. فيديو

علق خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، على الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون السنغالي التي لم تنطلق لعدم تواجد الأخير في أرض الملعب ببرج العرب.



من الأهلي يتواصل وجود محمد الشناوي، وينضم أحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة»، متابعا: «من الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وطارق حامد، ومصطفى محمد».



اطلع الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ، على العروض الرياضية لعدد من الألعاب المختلفة في الصالة المغلقة وملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الأهلي يتواصل وجود محمد الشناوي، وينضم أحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة»، متابعا: «من الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وطارق حامد، ومصطفى محمد». السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

اطلع الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ، على العروض الرياضية لعدد من الألعاب المختلفة في الصالة المغلقة وملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :