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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون..قائمة المنتخب تحت قيادة البدري

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
مرتضى منصور - حسام
مرتضى منصور - حسام البدري
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

رد فعل مرتضى منصور .. خالد الغندور يكشف سيناريو ما بعد خطاب الكاف الصادم .. فيديو
علق خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، على الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون السنغالي التي لم تنطلق لعدم تواجد الأخير في أرض الملعب ببرج العرب.

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن خطاب الكاف بدراسة إعادة لقاء جينيراسيون فوت، الذي كان مقررا إقامته مساء الأحد في ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو
فجر أحمد الشناوي الخبير التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق السنغالي الى ملعب برج العرب.

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة مشادة بين طارق حامد ومحمد عنتر أثناء التدريبات بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة.

جماهيرية ألميريا .. تعليق ناري لعمرو أديب على تركي آل شيخ بسبب حفل النادي.. فيديو
تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن حفل "روزام"، الذي أقيم في مدينة "ألميريا"، بإسبانيا، وحالة الانبهار التي شهدتها المدينة بحضور ما يقرب كم 15 ألف شخص.

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو
من الأهلي يتواصل وجود محمد الشناوي، وينضم أحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة»، متابعا: «من الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وطارق حامد، ومصطفى محمد».

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل
اطلع الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ، على العروض الرياضية لعدد من الألعاب المختلفة في الصالة المغلقة وملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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