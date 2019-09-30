أخبار اليوم .. السيسي يطمئن محدودي الدخل .. محمد بن سلمان يرد على اتهامه بقتل خاشقجي في حوار جريء .. حقيقة انفصال السقا عن زوجته

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
مطمئنا محدودي الدخل.. الرئيس السيسي: أتابع بنفسي إجراءات تنقية البطاقات التموينية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.
أول رد من الأوقاف بخصوص الشاب الذي يغني في المسجد ممسكا بالمصحف
ردت وزارة الأوقاف على فيديو تم تداوله على على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي يظهر فيه شاب يغني شعبي داخل مسجد باستخدام أحد التطبيقات الشهيرة ، وهو يحمل مصحفا.
حروق بمناطق عفتها .. النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب للمحاكمة العاجلة
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين / جنة محمد سمير - ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير - ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.
تشييع جثمان عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان من الحرم المكي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تشييع جثمان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز الفغم، في الحرم المكي، الذي لقي حتفه أمس الأحد في حادث إطلاق نار.
فضيحة.. حبس عالم عقب توصله إلى أسباب انتشار السرطان غرب تركيا
قضت محكمة تركية بحبس عالم ومهندس طعام تركي وناشط في مجال حقوق الإنسان لمدة 15 شهرًا، بسبب نشره نتائج دراسة قام بها، ربط من خلالها بين التلوث السام بالتربة والماء والغذاء وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في غرب تركيا.
جوجل تزود أجهزة أندرويد الجديدة بهذا التطبيق
فى خطوة جديدة من شركة جوجل المالكة لنظام أندرويد الشهير الذى يعمل على معظم الهواتف الذكية فى العالم، قررت تثبيت نسخة من تطبيق يوتيوب الموسيقى على كل الأجهزة الجديدة مسبقًا.
كارثة .. قطر تحاصر العمالة الأجنبية وتمنع عنهم الرواتب
سلطت إذاعة "فويس أوف أمريكا" الضوء على الظروف المعيشية الكارثية التي تعيشها العمالة الأجنبية في قطر، وما يتعرضوا له من مخاطر على حياتهم، والعمل بدون أجور.
ياسين السقا يكشف حقيقة انفصال والده النجم أحمد السقا عن أمه
نفى ياسين السقا، صحة ما أثير مؤخرًا من أقاويل حول انفصال والده النجم أحمد السقا، عن والدته، ليضع حدًا لكل الأقاويل التي تم تداولها خلال الفترة القليلة الماضية.
ولي العهد السعودي يرد على اتهامه بالضلوع في قتل خاشقجي
نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يكون قد أمر بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، كما دعا إلى تقديم أي معلومة بخصوص هذه الاتهامات إلى الرأي العام.
بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا
بعدما أطلق الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" "هاشتاج "أردوغان حرامى" حدثت حالة من الاشتعال على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدر هشتاج #اردوغان_حرامى ، تويتر فى هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تآمره على مصر من أجل السطو على غاز البحر المتوسط.