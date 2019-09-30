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أخبار العالم

ولي العهد السعودي: أفضل الحل السياسي مع إيران.. والعاهل المغربي يمر بوعكة صحية... أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:40 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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شريف سيد
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات في الشأن الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم القضايا حول الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بأنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه "إعلان حرب" وأنه يفضل الحل السياسي للأزمة مع إيران.

وفي مقابلة خاصة له مع قناة CBS، أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضروريًا ضد إيران، وبأنه يفضل الحل السياسي.

ومن المغرب، أصيب العاهل المغربي الملك محمد السادس بوعكة صحية، منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العاهل المغربي أصيب بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد وان طبيبه الخاص، أوصاه بالخلود لفترة راحة.

ومن السعودية، شيعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

ومن تونس، تعلن المحكمة الإدارية، اليوم، أحكام الاستئناف في الطعون المقدمة حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدًا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية، والتي من المرجح أن تؤكد النتائج الأولية بعبور المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح قلب تونس نبيل القروي إلى الدور الثاني الذي ينتظر أن يُجرى 13 أكتوبر المقبل.

وبالانتقال إلى فرنسا، تدفق آلاف الفرنسيين، أمس، على باريس لإلقاء نظرة أخيرة على رئيسهم الأسبق جاك شيراك، في عملية تكريم شعبية عشية موكب رسمي، اليوم، بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

أما صحيفة الخليج، التي نقلت عن خبراء قولهم إن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لاتباع مخططات جديدة تستهدف إحداث الفوضى وتخريب مصر، وذلك بعد فشل دعواتهم التحريضية في الفترة الماضية.

وأضافوا أن الإخوان سوف تسعى إلى اتباع أساليب وأنماط للتحرك، وطرح البديل لكي لا تخسر مؤيديها، الذين أصيبوا بالإحباط بسبب فشل الدعوات التحريضية، حيث ستسعى لتغيير الخطاب السياسي لنقل رسالة أخرى مضللة، وغير صحيحة، بأن المعركة لم تنته، وأنها ستواصل خطابها المزيف والملون.

فيما قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

ومن الأردن، قررت المحكمة الإدارية في الأردن، وقف إضراب المعلمين، معتبرة أنه أصبح غير قانوني، في حين تواجه نقابة المعلمين إمكانية حلها بعد قرار المحكمة قبول النظر رسميًا للبت في دعوى قضائية سجلها أولياء أمور تستند إلى الإضرار بحق التعليم الدستوري.

ومن الجزائر، أعلن حزب حركة مجتمع السلم (الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر) عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح ينتمي للحركة، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالحركة.

في الوقت نفسه قررت الحركة عدم مقاطعة الانتخابات وهو ما قد يؤشر إلى أنها قد تدعم مرشحا بعينه في السباق الرئاسي إلا أنها لم تفصح عنه بعد.

ومن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد إنه يُريد مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.


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