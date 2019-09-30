عقب تهديدات .. شرطة نيوزيلندا تعتقل رجلا

قالت شرطة نيوزلندا اليوم الإثنين إنها اعتقلت رجلا لأنه أدلى بتهديدات في العاصمة ولينجتون قالت وسائل إعلام محلية إنها متعلقة بقنابل.



وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن عدة شوارع أغلقت في وسط ولينجتون في الوقت الذي نفذت الشرطة فيه عمليات تفتيش بينما جرى إجلاء العاملين في محطة وقود تابعة لشركة (بي.بي).



وأعلنت الشرطة في بيان إعلامي: "أخلت الشرطة عددا من الأماكن... لضمان سلامة المواطنين .. اعتقل شخص فيما يتصل بالتهديدات".