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منوعات

واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة بعد 5 أشهر فقط

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يواجه مستخدمو تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب مشكلة قريبًا، حيث سيتوقف التطبيق على عدد كبير من الأجهزة بحلول 1 فبراير 2020، أي بعد 5 أشهر فقط من الآن.

وبحسب العديد من المواقع التقنية، سيتوقف عمل واتساب على أجهزة آيفون التى تعمل بنظام تشغيل iOS 8، لذلك سيتوجب عليهم التحديث لنظام iOS 9، ومن لن يستطيع القيام بذلك سيفقد ميزة واتساب على هاتفه.

ونفس الأمر لمستخدمى هواتف أندرويد إصدار 2.3.7، سيتوجب عليهم التحديث إجباريًا، وإلا الحرمان تمامًا من ميزة استخدام هذا التطبيق.

يذكر أن مستخدمى تطبيق واتساب الذى ظهر فى عام 2009، يقتربون من حاجز الـ 2 مليار مستخدم، ويرسل من خلاله عشرات المليارات من الرسائل يوميًا.
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