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درجات الحرارة اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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مي محمد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الإثنين 30 - 9 - 2019؛ حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـ درجات الحرارة اليوم الاثنين 30 -9- 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين ، على النحو التالي:

القاهرة 33 21
الإسكندرية 28 24
مطروح 29 22
دمياط 30 24
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 22
العريش 30 20
رفح 29 20
طابا 30 21
شرم الشيخ 35 27
الغردقة 35 23
بني سويف 34 23
أسيوط 35 20
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