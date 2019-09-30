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مرأة

حيلة عجيبة تخلصك من انسداد البالوعات والأحواض

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
حيلة عجيبة تخلصك
حيلة عجيبة تخلصك من أنسداد البالوع والأحواض وتساعد على تنظيف
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من السيدات فى مشكلة انسداد البالوعة والأحواض بالمنزل، وأحيانا لا يمكنها الوصول إلى سباك لتسليك البالوعة والأحواض، لذلك نقدم لك عزيزتى حيلة فعالة تخلصك من انسداد البالوع والاحواض وبـ12 جنيها فقط .


قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى " هبة محمد " إن المشروبات الغازية تستخدم فى تنظيف وتسليك ،المراحيض ،ولها عددة استخدامات أخرى بالرغم من عشق الملايين لتناولها إلا إنها سريعة المفعول فى تنظيف وتسليك المراحيض والأحواض .

- تنظيف وتسليك المراحيض والأحواض :

بعيدًا عن استخدام منظفات مكلفة، كل ما عليك فعله فقط هو سكب قليل من الكولا داخل المسبح الخاص بك بمعدل 2 لتر، وبعد دقائق ستقوم بتصفية الشوائب مباشرةً فى البالوعة،كما يمكن إضافة بيكربونات صودا عليها للحصول على نتائج أفضل .
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