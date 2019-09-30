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فن

بعد الخطوبة.. أول أزمة في حياة تامر عاشور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
تامر عاشور وخطيبته
تامر عاشور وخطيبته
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آيه عاطف
في الوقت الذي يعيش فيه النجم تامر عاشور أجمل أيامه فنيا وانسانيا، بعد خطوبته دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، ونجاح ألبومه الاخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة للمنتجة سارة الطباخ إلا أنه من المنتظر أن يخرج من هذه الحالة اليوم، ولو مؤقتا، انتظارا لحكم محكمة جنح التهرب الضريبى بالتجمع الخامس، التي تشهد محاكمة تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و 269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".

كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.
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