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هند النعساني تكشف الهدف من الاحتفال بيوم الترجمة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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البهى عمرو
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن يوم 30 سبتمبر يعتبر اليوم العالمي للترجمة، مشيرة إلى اختلاف العادات والثقافات وسمات شخصية، واللون، العرق، والدين، في مختلف دول العالم، والاختلاف الأبرز بين جميع الدول هى اللغة.

وأضافت هند خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن علم الترجمة، أو الألسن من العلوم التى تتحدث عن اللغة، وأن علم الترجمة هو العلم الذي يترجم كل اللغة ويعيدها للغة الأم للدولة التى تريد الترجمة.

وأشارت إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يرجع لوفاة الديس جروم فى 420 ميلاديا، الذى ترجم الكتاب المقدس من اليونانية والعبرية لـ اللاتينية.

ولفتت إلى أن علم الترجمة يقوي التواصل لفهم الحضارة فى التعاون المتبادل والاحترام.

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