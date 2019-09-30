إنذار حريق يوقف الرحلات الجوية من نيوزيلندا مؤقتا

توقفت رحلات الطيران من نيوزيلندا مؤقتا يوم الاثنين بعد إطلاق إنذار من حريق في منشأة الرادار الرئيسية التابعة لشركة خدمات الملاحة الجوية في كرايستشيرش.



وقالت الخطوط الجوية النيوزيلندية على موقعها الإلكتروني إن الرحلات عادت لطبيعتها على مستوى البلاد.



وأضافت أن جهاز الإنذار من الحرائق انطلق جراء الدخان الذي انبعث من أحد مصادر إمدادات الطاقة التابعة للشركة مما نقل الرادار ونظام الاتصالات إلى وضع التشغيل الاحتياطي.



والخطوط النيوزيلندية هي المسؤولة عن التحكم في جميع التحركات الجوية عبر 30 مليون كيلومتر مربع من المجال الجوي في نيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادي.



وأبلغت مطارات كرايستشيرش وأوكلاند عن تأخر في رحلات الوصول والمغادرة.