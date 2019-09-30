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مرأة

تفادي السقوط ..حظك اليوم برج الثور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الأثنين ، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

برج الثور:

مهنيًا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددًا فكن حذرا وركز وكن ذكي

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ رحلة أو مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها

صحيًا: ابتداء من اليوم أصبح التزلج الرياضة التي تساعدك على التخلص من الروتين
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