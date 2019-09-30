تفادي السقوط ..حظك اليوم برج الثور

يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الأثنين ، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.



برج الثور:



مهنيًا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددًا فكن حذرا وركز وكن ذكي



عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ رحلة أو مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها



صحيًا: ابتداء من اليوم أصبح التزلج الرياضة التي تساعدك على التخلص من الروتين