محمد بن سلمان: صمت العالم عن إيران سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط

أعلن الأمير محمد بن سلمان،ولي العهد السعودي،في أول تصريح رسمي له بخصوص المتهم الأول في استهداف معامل شركة أرامكو السعودية، أن إيران هي من تقف خلف العمل الإرهابي.



وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع قناة "CBS" الأمريكية، ، إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، كان عمل حرب من إيران.



وأكد ولي العهد السعودي أنه إذا لم يتخذ العالم إجراء قويًا وحازمًا لردع إيران، فسنشهد مزيدًا من التصعيد الذي يهدد المصالح الدولية.



ووصف ولي العهد السعودي الهجوم على أرامكو بأنه عمل أحمق لأنه استهدف 5 بالمائة من إمدادات العالم، وبالتالي فإنه يكون قد ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية.



وحذر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أن صمت العالم عن جرائم إيران سيؤدي إلى ارتفاع النفط لأسعار خيالية.

