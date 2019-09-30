أين الله.. تعرف على حكم هذا السؤال من دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي للإنسان أن يتطرق ذهنه إلى التفكر في ذات الله - سبحانه وتعالى- بما يقتضي الهيئة والصورة، فهذا خطر كبير يفضي إلى تشبيه الله – عز وجل- بخلقه؛ فهو- سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء.



وأضافت«الإفتاء» فى توضيحها كيفية الرد على سؤال:«أين الله»، أما السؤال عن الله سبحانه وتعالى بـ"أين" كمسألة تفصيلية من مسائل علم الكلام وأصول الدين: فيؤمن المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ومعنى كونه تعالى واجب الوجود: أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يقبل العدم لا أزلًا ولا أبدًا.



وتابعت أنه إذا قُصد بهذا السؤال طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله، والذي تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالله أن يسأل عنه بـ"أين" بهذا المعنى؛ لأن الجهة المكانية من الأشياء النسبية الحادثة، بمعنى: أننا حتى نصف شيئًا بجهة معينة يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر، فإذا قلنا مثلًا: (السماء في جهة الفوق، فستكون جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفل بالنسبة للسماء التي تعلوها وهكذا)، وما دام أن الجهة نسبية وحادثة فهي لا تليق بالله - سبحانه وتعالى-.



وواصلت أن صفات الله كذلك قديمة فهي لا تتغير بحدوث الحوادث، وإثبات الجهة والمكان يقتضي هذا التغير، بمعنى: أن الله لم يكن متصفًا بالعلوِّ والفوقية من حيث الجهة إلا بعد أن خلق العالم، فقبل خلق العالم لم يكن في جهة الفوق لعدم وجود ما هو في جهة السفل، وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادثة نتجت عن حادث؛ ولذا فهي لا تصلح صفة لله سبحانه وتعالى.



واستطردت أن الأصل فى عدم مشابهته- سبحانه وتعالى- للحوادث قوله:« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» [الشورى: 11]، ومن السنة النبوية ما روي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه-: أن المشركين قالوا:« يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله –ع ز وجل-: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» إلى آخرها. رواه أحمد في "مسنده"، وزاد الحاكم في "المستدرك" قوله: قال -أي الراوي أبو جعفر الرازي-: ﴿الصمد الذي لم يلد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله لا يموت ولا يورث، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء.



واختتمت أنه بناءً على تقدم ذكره؛ فلا يجوز وصف الله - سبحانه وتعالى- بالحوادث، ولا السؤال عنه بما يقتضي وصفه بذلك، فلا يسأل عن الله بـ"أين" بقصد معرفة جهة ذاته سبحانه ومكانها؛ وإنما يجوز أن يسأل عنه بـ"أين" بقصد معرفة ملكوته سبحانه، أو ملائكته.



